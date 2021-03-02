"الزهراني" يحصل على الدكتوراه في النحو والصرف

حصل مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم المنطقة الشرقية عبدالرحمن بن عطية الزهراني، على درجة الدكتوراه في النحو والصرف وفقه اللغة بتقدير ممتاز من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في رسالة عنوانها (نتائج التحصيل في شرح التسهيل).

وكان الزهراني قد تدرج في وظيفته من معلم إلى مشرف تربوي ومن ثم مساعد لمدير مكتب تعليم شرق الدمام للشؤون التعليمية إلى أن وصل مديرًا لإدارة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية والتي حصل فيها على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز .