أمير الجوف يلتقي وفداً من رجال وسيدات أعمال المملكة

لتعزيز الفرص الاستثمارية في المنطقة

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، الاثنين، عدداً من رجال وسيدات الأعمال على مستوى المملكة؛ لتعزيز الفرص الاستثمارية في المنطقة.

ورحب أمير الجوف بالجميع، منوهاً بما تملكه المنطقة من فرص مناسبة للاستثمار ومميزات نسبية متعددة ومواقع سياحية جاذبة للاستثمار في العديد من المجالات، لاسيما أن المنطقة تمتلك أكبر منفذ بري على مستوى الشرق الأوسط، وهو منفذ الحديثة البري، إضافة إلى ارتباط المنطقة بشبكات طرق حديثة وسكة حديد تربطها بالعديد من المناطق.

وأكد الأمير فيصل بن نواف، دعمه للمستثمرين وتشجيعهم من خلال تسهيل الإجراءات أمامهم، كما جرى خلال اللقاء استعراض الفرص التي قدمها رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة المهندس ماجد بن معدي الرويلي، التي تنوعت بين السياحية والزراعية والتجارية والصناعية.

فيما أعرب رجال وسيدات الأعمال عن شكرهم لأمير المنطقة، على الاستقبال، الذي يؤكد حرصه على تطوير الجوف من خلال استقطاب الاستثمارات المتنوعة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكدوا رغبتهم بالاستثمار في المنطقة وفق دراسة المشاريع المطروحة بما يتوافق مع مجالاتهم الاستثمارية.