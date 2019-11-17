جامعة المؤسس تعلن انضمامها للمجموعة الدولية للجودة والاعتماد بواشنطن

في إطار مساعيها لتحقيق الريادة على مستوى الجودة وكفاءة الأداء الأكاديمي

في إطار مساعي جامعة "المؤسس" لتحقيق الريادة على مستوى الجودة وكفاءة الأداء الأكاديمي، وذلك بعد انضمامها في المجموعة الدولية للجودة والاعتماد في التعليم العالي ومقرها في واشنطن بوصفها أول جامعة حكومية سعودية.

وتمكّن خطوة انضمامها في المجموعة الدولية من تحقيق مميزات منها تبادل الخبرات فيما يتعلق بضمان الجودة التعليمية بالتعليم العالي، وتبادل البيانات والمعلومات بين الجامعات الأعضاء للمقارنات المرجعية، وكذلك التعاون والتشارك في صياغة المناهج التعليمية، وتنظيم الندوات عبر الإنترنت وتبادل المنشورات والعروض، وأيضًا الاستفادة من حضور الاجتماعات السنوية، بالإضافة إلى الاستفادة من المنشورات التي تتعلق بسياسات الجودة، إلى جانب الاستفادة من الأنشطة والدراسات البحثية فيما يتعلق بضمان الجودة العالمية.

وتعد المجموعة الدولية للجودة والاعتماد في التعليم العالي إحدى مبادرات (CHEA) وهي المنظمة التي تجمع تحتها جهات الاعتماد الأكاديمية العالمية.

وثمّن مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مجهودات عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بقيادة عميدها الأستاذ الدكتور حامد عبدالرؤوف صالح، وجميع منسوبي ومنسوبات العمادة وجميع قطاعات الجامعة جهودهم وأعمالهم الدؤوبة والمثمرة نحو تحقيق التميز وجودة الأداء وضمان استدامته في مختلف المسارات للقيام بعمليات تحول وتطوير أساس لجودة الأداء، عن طريق مواكبة خطط الجامعة الطموحة والتي تتسم بالجودة والتميز والارتقاء بالأداء.