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بدلاً من البريد الإلكتروني.. وتماشيًا مع الخطوات التطويرية

الاتحاد السعودي يعتمد نظام (My SAFF) للمخاطبات الرسمية بين الاتحاد والأندية

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أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعميمًا إلى الأندية كافة بشأن اعتماد نظام (My SAFF) الإلكتروني للمخاطبات الرسمية بين الاتحاد والأندية الرياضية بدلاً من البريد الإلكتروني للاتحاد؛ وذلك تماشيًا مع الخطوات التطويرية الإدارية المستمرة التي تضمنتها استراتيجيته حول تحوُّل كرة القدم؛ لضمان الاستفادة القصوى من المسارات الإلكترونية التواصلية الآمنة والفاعلة.



وذكر الاتحاد السعودي في تعميمه أنه سيتم استقبال جميع مخاطبات الأندية عن طريق النظام تأكيدًا لما سبق مناقشته في عدد من ورش العمل التي أقامها الاتحاد.



ويهدف النظام الجديد للمخاطبات الرسمية بين الاتحاد السعودي والأندية إلى تسهيل المتابعة للمعاملات المختلفة بين الاتحاد والأندية، إضافة إلى زيادة الفاعلية في التعامل، بما يساهم في تسهيل الأمور للأندية، ومتابعة كل خطوات المعاملات حتى موعد إنجازها.



وكان الاتحاد السعودي قد قدَّم شرحًا حول آلية استخدام نظام (My SAFF) في ورش العمل؛ ليكون الوسيلة الرسمية في المعاملات كافة الواردة من الأندية. فيما لن يعتد بما سيتم إرساله عن طريق البريد الإلكتروني للاتحاد السعودي لكرة القدم ابتداء من 1 فبراير المقبل، ويُستثنى من ذلك ما يخص مخاطبات اللجان القضائية.