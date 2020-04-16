في ظل أزمة كورونا.. وزير التعليم: نقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التي تليها

ويؤكد استمرار عمليات التعلم

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نقل جميع الطلاب والطالبات، في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها في ظل أزمة كورونا الاستثنائية.

وغرد قائلاً: استمراراً لجهود القيادة -أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة #كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.

فيروس كورونا الجديد وزير التعليم

2,042

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 06:06 PM

ويؤكد استمرار عمليات التعلم

في ظل أزمة كورونا.. وزير التعليم: نقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التي تليها

عيسى الحربي

الرياض

95 118,629

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نقل جميع الطلاب والطالبات، في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها في ظل أزمة كورونا الاستثنائية.

وغرد قائلاً: استمراراً لجهود القيادة -أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة #كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد وزير التعليم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020