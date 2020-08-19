تطورات الأوضاع في مالي.. الرئيس يعلن استقالته وحل البرلمان والحكومة

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن "بوبكر كيتا"

أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، في خطاب عبر التلفزيون الحكومي، استقالته من منصبه وحل البرلمان والحكومة؛ وذلك بُعَيْد ساعات من إلقاء عسكريين متمردين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري أدانته الأسرة الدولية.

وقال "كيتا" في خطابه: "أود في هذه اللحظة بالذات -إذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته- أن أبلغكم بقراري التخلي عن كل مهامي، بدءًا من هذه اللحظة"؛ مشيرًا إلى أنه قرر كذلك حل الجمعية الوطنية (البرلمان) والحكومة.

فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استعادة النظام الدستوري وسيادة القانون فورًا في مالي، بعد أن اعتقلت اليوم قوات متمردة زعيم البلاد ومسؤولين كبار آخرين.

جاء ذلك في بيان على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة هذه الإجراءات؛ داعيًا إلى الاستعادة الفورية للنظام الدستوري وسيادة القانون في مالي، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وأعضاء حكومته.

وجدد غوتيريش الدعوة لحل تفاوضي وسلمي للخلافات؛ حاثًّا جميع أصحاب المصلحة -ولا سيما قوات الدفاع والأمن- على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ودعم حقوق الإنسان.

وأعرب عن دعمه الكامل للاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة في مالي؛ بما في ذلك المساعي الحميدة من خلال الممثل الخاص محمد بن شمباس.