"التحالف": اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة وصاروخ باليستي أطلقتها المليشيا الحوثية نحو جازان

أكدت: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية نحو جازان.

وذكرت قيادة قوات التحالف أنه جرى اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بجازان.

وأكدت "التحالف" على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي صواريخ باليستية

7

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 12:36 AM

أكدت: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي

"التحالف": اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة وصاروخ باليستي أطلقتها المليشيا الحوثية نحو جازان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 1,716

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية نحو جازان.

وذكرت قيادة قوات التحالف أنه جرى اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بجازان.

وأكدت "التحالف" على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي صواريخ باليستية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021