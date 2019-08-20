مدير "تعليم ينبع": نجاح المشرف التربوي مكفول بـ 4 عناصر رئيسة

دعا إلى "بداية جادة" وشدّد على متابعة احتياجات المدارس "أولاً بأول"

شدّد مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي؛ على ضرورة تذليل جميع الصعاب ومتابعة احتياجات المدارس أولاً بأول، وتحديد الملاحظات ومساندة قائدي المدارس في معالجة نواحي القصور التي يجب معالجتها ودعمها من أجل تحسين وتطوير عملياتها وصولاً لمخرج جيد لعملية التعليم.

جاء ذلك بعد لقائه اليوم، مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين في لقاءٍ مفتوح، بعنوان "عام جديد وطموح متجدّد" على مسرح الإدارة؛ لمناقشة الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد وخطة التطوير المهني في أسبوع التهيئة.

واستهل مدير التعليم اللقاء بكلمة حثّ خلالها الجميع على التحفيز والدعم وتدريب المعلمين وتكريم المتميزين؛ لدفعهم إلى مزيدٍ من العطاء والإبداع وتفعيل جانب القدوة الحسنة للمشرف التربوي بما ينعكس على معلميهم إيجابا وبالتالي على أبنائهم الطلاب وصولاً إلى تعليم مبادر ومطور لمتعلم واعٍ ومفكرٍ ومنتج.

وأكّد على البداية الجادة واستثمار الطاقات والإمكانات لإتاحة الفرصة أمام كل مبدع ومتميز، مشيراً إلى أن نجاح المشرف التربوي مكفول بأربعة عناصر رئيسة: الانتماء والعلمية والمسؤولية والمبادرة، داعياً الجميع إلى مواصلة العمل على التوجهات المستقبلية التي تهدف إلى الرقي بالعملية التعليمية.