بعد إصابته بالتهابات في عينيه .."البشير" مهدد بالعمى

يعاني ضعف البصر بسبب الحرارة المرتفعة في السجن

نقلت صحيفة "الصيحة" السودانية عن طبيب في مركز السودان للعيون بالخرطوم، الذي نقل إليه الرئيس السابق عمر البشير لإجراء فحوص طبية، أن "البشير" مهدد بالإصابة بالعمى نتيجة التهابات يعانيها في عينيه حاليًا.

وأفاد الطبيب الذي اختار عدم الكشف عن اسمه بأن "البشير" عانى في الفترة الأخيرة ضعفًا في النظر بسبب درجات الحرارة العالية في سجن الكوبر.

وأضاف أن الفحوص التي أُجريت على "البشير" أكدت وجود حالة التهابية في عينيه، مما استدعى إجراء كشف نظر كامل له.

ولفت الطبيب إلى أن عدم التعامل بجدية مع حالة "البشير" ربما يقود إلى فقدان نظره وإصابته بالعمى في المستقبل.