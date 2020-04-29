الصين: 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا.. بلا وفيات

سجّلت الصين 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الصينية بأنّ من بين حالات الإصابة 21 وافداً من الخارج، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82858.