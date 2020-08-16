7 أدوار للأسرة في ظل التعليم عن بعد يكشفها تربوى ويعدد طرق التكيف

العامري لـ"سبق": نأمل أن يشمل التحول الإلكتروني الإداريين لزيادة تركيز الأسرة

دعا المستشار التعليمي والتربوي الدكتور محمد العامري، في ظل جاهزية المدارس التي تم تأكيدها من قبل وزارة التعليم، أن يشمل التحول للتعلم والعمل الإلكتروني كافة الجهاز التعليمي والإشرافي والإداري لزيادة التركيز على دعم الأسر على مدار الساعة ولسلامتهم .



وأوضح، أن العودة للدراسة، حتى وإن كانت عن إلكترونية -عن بعد- عادة ما تجلب معها القلق لدى العديد من الأطفال على الرغم من انتظار البعض منهم بشغف العودة إلى مدارسهم.



وقال "العامري" لـ"سبق": "تُعد اضطرابات الأحكام (التكيف) حالات مرتبطة بالضغط النفسي الناشئ عادة عن كثير من المتغيرات الحياتية وحاجة الإنسان للتكيف معها، فالبعض مثلاً من الطلاب قد يعاني اضطرابًا في التكيف مع العودة للدراسة، مما يؤدي إلى تفاعلات عاطفية أو سلوكية يمكن أن تسهم في شعورهم بالقلق أو الاكتئاب.



وتابع: "تختلف أنواع وعلامات وأعراض اضطراب التكيف عند العودة للمدرسة من طالب لآخر؛ حيث يعاني البعض من الطلاب من الضغط النفسي أكثر مما يُتوقع في العادة كرد فعل لتغيير في نمط حياتهم، وقد تؤثر اضطرابات التكيف على كيفية شعور الطالب وطريقة تفكيره في نفسه وفي العالم وقد تؤثر أيضًا على تصرفاته أو سلوكه في المنزل بشكل عام وأثناء عملية الدراسة بشكل خاص. وتشمل مثلاً عزوفه عن التعلم وشعوره بالحزن من العودة لحالة الدراسة، ويعبر عن ذلك بحالات بكاء مستمر كلما طلب منه الدراسة اوحضور درس إلكتروني، مع حالة شعور بالقلق أو العصبية أو التوتر أو الضغط، وصعوبة في النوم، ونقص في الشهية، وصعوبة في التركيز، وشعور بالإرهاق، وصعوبة القيام بالأنشطة اليومية، وحالة من العزلة والانسحاب".



وأردف: "ولكن لحسن الحظ، فإن مخاوف العام الدراسي الجديد التي قد تصيب الأطفال تتبدد مع الوقت ويكون عادة القلق مؤقتاً، ويزول مع توفر الدعم الكافي من الأسرة دون تضخيم لمخاوفه، ومع ذلك، فإن هناك أطفالاً آخرين يصابون بأشكال شديدة من القلق تحتاج إلى نهج وخطط وممارسات أكثراستباقية لتفادي هذا الاضطراب".



وأكد "العامري"، أن أزمة كورونا وما أفرزته من خطوات احترازية قامت بها وزارة التعليم مشكورة للحفاظ على سلامات الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي السابق وخلال إجازة الصيف وثم بيان وزارة التعليم الذي تضمن خطة عودة الدراسة والتي ركزت على التعامل مع كافة فرضيات العود للدراسة سواءً كانت إلكترونية أو حضورية، وقدمت سلامة الجميع أولاً، وافترضت العودة للدراسة ان تكون إلكترونية في السبعة الأسابيع الأولى من الفصل الدراسي الثاني، يفترض متغيرات يجب على الأسرة التعامل معها بحكمة وجدية وسرعة في التخطيط والتنفيذ لتهيئة الأبناء للعودة لحالة الدراسة خلال الأيام القادمة التي تسبق عودتهم لعملية التعلم الإلكتروني".



وبين: "من أهم التحديات التي تواجه أولياء الأمور في هذه المرحلة تحفيز أبنائهم على التعلم عن بعد، خاصة أن أبناءهم فجأة وبسبب جائحة كورونا تحول كل تعليمهم إلى تعلم «عن بعد» بعيدًا عن أجواء المدرسة الشيقة التي بطبيعتها تحفز على الدراسةوالنقاش والعمل الجماعي".



وزاد: "علينا أن ندرك أن معظم الطلاب هم متعلمون جيدون إذا امتلكوا الكفاءة الأساسية وتلقوا الدافع (Motive) الصحيح، لكن ربما تعجز الكفاءة الأساسية لدى معظم الأبناء عن تحقيق تعلم جيد لهم إذا لم تقترن بتشجيع مناسب من أولياء أمورهم ومعلميهم وذويهم، لذلك وجب علينا أن نتعلم بعض الاستراتيجيات التربوية التي أثبتت فعاليتها في تشجيع الطلاب وتحفيزهم على التعلم".



وأن مما قد يخفف من الإرباك المتوقع مع العودة للدراسة بأسلوب التعلم عن بعد هو معرفة الإيجابيات أو النتائج الجيدة التي يمكن أن يحدثها هذا التعلم الإلكتروني، وعلى رأسها:



1- تنمية مهارات الأبناء الخاصة بالتعامل مع التقنيات الحديثة والتواصل الفعال عبر الإنترنت.



2- التدرب على مهام جديدة مثل البحث عن المعلومات باستخدام شبكة الإنترنت، وكتابة الأبحاث، والتعلم التشاركي الذي يساعد على مساهمة كل طالب بما لديه من معلومات ومعارف أثناء عملية التعلم، مما يزيد من ثقته بنفسه وبمهاراته.



3- التعلم الإلكتروني يساعد في تنمية مهارات مهمة مثل التعلم المستقل، والتعلم مدى الحياة، وهي كلها مهارات تساعد على تنمية التفكير النقدي وتنمية الإبداع.



والدور المطلوب من الأسرة لتحقيق إيجابيات ومخرجات جيدة مأمولة من التعليم الإلكتروني، يبرز في الممارسات التالية حسب المراحل الدراسية .



أولاً: التجهيز النفسي للطلاب داخل الأسرة

العمل على تعديل جدول النوم والأنشطة والفعاليات داخل الأسرة لتناسب مع عمليات التعلم، الحديث الإيجابي مع الأبناء حول عمليات التعلم والتعليم أهميتها، وعقد لقاء الإلكتروني للأبن مع زملائه ومناقشة خطة التعلم الإلكتروني و مميزاته.



ثانياً: التنسيق مع المدرسة وحصر المتطلبات

زيارة المدرسة لتحديد متطلبات التعلم الإلكتروني وآليته، الدخول على منصة مدرستي وتحميل المقررات والأدلة الإرشادية، ومعرفة جداول البث للمواد الدراسية.



ثالثاً: تجهيز مقر التعلم الإلكتروني في المنزل، وتشمل:

توفير فصل مصغر أو ركن خاص بعمليات التعلم داخل المنزل وجعله جاذباً لعملية التعلم، وإشراك الأبناء في تصميم ركن التعلم في المنزل، وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة للقيام بالواجبات (مثلاً جهاز كمبيوتر – طابعة - ..)، التأكد من أن كافة الإمكانيات متوفرة، وخصوصاً شبكة الإنترنت.



رابعاً: استراتيجيات إعداد مرحلة الروضة والصفوف الأولية للتعليم الإلكتروني

على الآباء التأكد أن الأبناء قد استلموا المادة التعليمية بشكل كامل وواضح، التأكد أن الأبناء فهموا المطلوب منهم، وتوفير الجو المناسب والهادئ، وتحديد وقت للانتهاء من الواجبات والمهام الدراسية، والمتابعة مع الأبناء فقط للتأكد من أن الطالب يسير في المسار الصحيح ويقوم بما هو مطلوب منه (من دون تدخل).



خامساً: من الصف الثالث الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الابتدائية

بالإضافة إلى ما سبق في مرحلة الروضة والصفوف الأولية نضيف التالي: مناقشة الوقت الذي سوف تستغرقه الواجبات والمهام الدراسية، وإتاحة جو هادئ أثناء القيام بما هو مطلوب، سؤاله إذا كان يحتاج لمساعدة أثناء القيام بما هو مطلوب أم لا.



سادساً: المرحلة الإعدادية (المتوسطة) والثانوية

هذه المرحلة هي مرحلة شائكة جداً لارتباطها بالدخول في فترة عمرية جديدة (المراهقة)، ينصح بالآتي: دعم الأبناء من خلال إبراز الثقة في إمكانياتهم وقدراتهم، وخاصة في التعامل مع التقنيات الحديثة، السؤال عن ماهية الموضوع الذي يتم تدارسه لفتح باب النقاش، وتوجيه الانتباه لمصادر معلوماتية أخرى تعمل على توسيع آفاقالمعرفة في جو من التفهم والرغبة الصادقة في اكتشاف الميول العلمية، وتنمية القدرات على الإبداع، والمساهمة في توفير المواد التعليمية الإضافية التي من شأنها أن تساعدهم على التميز والتفوق (روابط لمواقع علمية – كتب – توجيه الابن أو الابنة لفاعليات علمية في مجال اهتمامهم تتم على شبكة الإنترنت – إرشاد الأبناء إلى المواقع على شبكة الإنترانت ذات الاهتمام بمجال أو تخصص معين..).



سابعاً: المرحلة الجامعية وما يليها من مراحل

ومن المفترض أن يكون الأبناء قد تمكنوا من مهارات التعلم، وأصبحت لهم شخصيتهم المستقلة بشكل كامل، وبالتالي يتقلص دور الآباء في المتابعة، ولكن لا يمنع هذا من الدعم وتقديم العون كلما احتاج الابن أو الابنة لهما، ومن أهم وسائل الدعم في هذه المرحلة هوالتعبير عن الثقة والإشارة إلى نقاط القوة والضعف في نقاشات يسودها الود والتفاهم والرغبة في تنمية المهارات وتطوير القدرات والكفاءات.