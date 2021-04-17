"ميكالي": لم تتحدد بعد مشاركة الثلاثي المصاب في مواجهة "الأهلي" الإماراتي

"غوميز": الهدف هو الظفر بالنقاط الثلاث

أكد روجيريو ميكالي مدرب الهلال أن فريقه سيخوض مباراة شباب الأهلي الإماراتي برغبة الانتصار، بعد التعادل في المواجهة السابقة أمام أجمك الأوزبكي في الجولة الأولى من دور المجموعات.



وجاء حديث المدير الفني للهلال في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي الإماراتي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.



وقال "ميكالي": "ندرك أهمية المباراة وقوة المنافـس، وهدفنا أن نحقق النقاط الثلاث في مواجهتنا أمام شباب الأهلي الإماراتي ونمضي في مشوارنا الآسيوي".



وأوضح أن الثلاثي: "جانغ هيون سو، أندري كاريلو، ولوسيانو فييتو" يواصلون برامجهم العلاجية مع الجهاز الطبي، بعد تعرضهم لإصابات في مواجهة "أجمك" الماضية منعتهم من إكمال المباراة، ولم يتحدد حتى الآن إمكانية مشاركة أي منهم في لقاء الغد.



وأضاف: "يتابع الجهاز اللياقي عن كثب المعدل اللياقي للاعبين، ونحن كجهاز فني نتابع كل مباراة والجاهزية هي من تحدد مشاركة أي لاعب في أي من مباريات الفريق".



من جانبه قال المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز: "سنخوض مساء الأحد مباراة مهمة وصعبة أمام شباب الأهلي الإماراتي، وهدفنا كمنظومة عمل أن نظفر بالنقاط الثلاثة؛ حيث نسعى في كل مشاركة لنا في البطولة الآسيوية أن نظهر بأفضل شكل، وفي المباراة الماضية كنا الأفضل خلال الشوط الأول".



وتابع: "أدرك كلاعب أن العمل نستطيع من خلاله تطوير كل الجوانب الإيجابية وتلافي أي سلبيات قد تطرأ على فريقنا، وهذا ما نسعى إليه".



ويخوض نادي الهلال السعودي مواجهة قوية ومثيرة أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي يوم غد الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.