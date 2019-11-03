لغم حوثي يقتل طفلاً أثناء سيره مع أسرته

أصاب شخصَيْن آخرَيْن بجروح

قُتل طفل، وأُصيب آخرون، اليوم (الأحد) من جراء انفجار لغم أرضي، زرعته ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر محلية أن الطفل أنس عبدالكريم البالغ من العمر سبعة أعوام قُتل بانفجار لغم أرضي، زرعته ميليشيا الحوثي في منطقة الحيمة جنوبي مديرية التحيتا أثناء عودته مع أسرته إلى منزلهم.

وأوضحت المصادر أن اللغم تسبب أيضًا في إصابة طفل آخر، يبلغ من العمر 4 أعوام، والمواطن عبدالرحمن فيصل بجروح متفرقة.

وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر محلية أن الطفل أحمد عبده علي (13 عامًا) أُصيب من جراء استهدافه من قِبل قناصة الميليشيا الحوثية في المديرية ذاتها.

وبيّنت المصادر أن "عبده" أُصيب بعيار ناري في صدره أثناء لعبه أمام منزله؛ وجرى إسعافه إلى مستشفى الخوخة.