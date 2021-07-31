رياح نشطة وسحب رعدية بمحافظتَي المهد ووادي الفرع

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتَي المهد ووادي الفرع -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة، التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً، تستمر حتى الساعة ٨ مساءً.
من ناحية أخرى، هطلت اليوم، أمطارٌ غزيرة على محافظة سراة عبيدة؛ سالت على أثرها الأودية والشعاب.. جعلها الله سُقيا خيرٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
أمطار على سراة عبيدة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتَي المهد ووادي الفرع -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة، التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً، تستمر حتى الساعة ٨ مساءً.
من ناحية أخرى، هطلت اليوم، أمطارٌ غزيرة على محافظة سراة عبيدة؛ سالت على أثرها الأودية والشعاب.. جعلها الله سُقيا خيرٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.