تعرّف على "مركز العرضة السعودية" وأين يقع؟ وما هي أهدافه وأقسامه؟

بدأ بتنفيذ أولى برامجه التدريبية المقدمة لرواد النشاط بالتعاون مع "التعليم"

يُعد المركز الوطني للعرضة السعودية بدارة الملك عبدالعزيز؛ المعني بتدريب رواد النشاط في وزارة التعليم على العرضة السعودية، تمهيدًا لنقلها للمدارس وتدريب الطلاب عليها. وذلك بعد صدور القرار السامي بإنشاء المركز وبإشرافٍ من الدارة.

ويهدف المركز الذي انطلق برنامجه التدريبي لرواد النشاط يوم أمس الأحد بالتعاون مع وزارة التعليم، لنشر ثقافة العرضة باستخدام جميع الوسائل الحديثة، وإقامة دورات تدريبية في مجال العرضة المشاركين في تنفيذها من الشباب والكبار، والراغبين من الهواة والعموم، وتحقيق المشاركة الداخلية والخارجية وتبادل الخبرات والزيارات، وتطوير برامج العرضة وآلياتها وجوانبها المختلفة وأزيائها وعناصرها، وتوثيق الدراسات والأبحاث والصور والأفلام المرئية لفن العرضة، وإقامة معارض للعرضة داخل المملكة وخارجها، ودعم المشاركين في مجالات العرضة وتنظيم فرق العرضة في أنحاء المملكة، وحفظ عناصر العرضة من الأهازيج والشِعر والملابس والأدوات وفنون الأداء وتطويرها.

ويحتوي المركز على عِدة أقسام، كـ"المساندة"، ويضم الشؤون "المالية، السكرتارية، الموارد البشرية"، وقسم "الدراسات والتطوير"؛ والذي يُعنى بالتطوير والتوثيق والبحوث والدراسات والتدريب والعلاقات العامة والإعلام. وقسم "التنظيم والشؤون الفنية" الذي يهتم بالتسجيل وإصدار التراخيص والمشاركات والمتابعة.

يُشار إلى أن مسؤولي المركز كانوا قد صرّحوا في حديث سابق أن المركز سيحقّق وجود مرجعية منظمة لتطوير وإحياء العرضة السعودية وفنون العرضة في أنحاء المملكة الغنية بالتنوع والجماليات في الأداء والأهازيج ذات العمق التاريخي والتراثي، وأن المركز سيعزز الثقافة والهوية الوطنية وهما ركيزتان رئيستان في رؤية 2030 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، "حفظهما الله".