وفق المرسوم الملكي وبقرار وزاري.. "إعلاميون" أول جمعية أهلية في مجالها بالرياض

"الزبن": نسعى لتحقيق رؤية 2030 في القطاع الثالث.. الإنشاء بـ9 أشخاص والخطوات 6

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً بإنشاء جمعية "إعلاميون" جمعيةً أهليةً بناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/ 2/ 1437هـ، كأول جمعية إعلامية أهلية في منطقة الرياض.

من جهته، أكد وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، أن الوكالة تعمل بكل طاقتها لإصدار أكبر عدد من التراخيص لإنشاء جمعيات أهلية، وأن هناك عدداً من التراخيص تحت الإجراء حالياً.

وعبّر "الزبن" عن سروره بصدور أول قرار لجمعية "إعلاميون" كجمعية متخصصة في مجال الإعلام، لها تجربتها الطويلة في العمل التطوعي، وتمتلك أعضاء يمثلون خبرات عريقة في مجال الإعلام.

وبيّن أن الوزارة حددت 6 خطوات ميسرة لإجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية؛ سعياً منها لتحقيق رؤية المملكة 2030 في القطاع الثالث، وحرصاً منها على مزيد من المرونة في انطلاق الجمعيات؛ لتعميق أثرها التنموي نحو تمكين الفرد وتشجيعه على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، وبما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.

وأشار "الزبن" إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد دوماً أنه متى كان اهتمام الفرد ولديه الشغف والتطوع بخدمة الآخرين، ويبادله هذا الاهتمام "تسعة" أشخاص؛ فبإمكانهم بـ"6" خطوات ميسرة وسهلة إنشاء جمعية أهلية بأطر تنظيمية وحوكمة إدارية، تحميها وتعزز مساهمتها في المجتمع.

يُذكر أن عدد الجمعيات المسجلة تحت مظلة الوزارة، بلغ (960) جمعية أهلية، و(243) جمعية تعاونية، و(516) لجنة تنمية، و(181) مؤسسة أهلية.