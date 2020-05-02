لمواجهة آثار كورونا .. "رواد" مكة المكرمة تشرف على توزيع آلاف الوجبات يوميًا

"طبل": هذه المساندة تنبع من إيمان الرواد بأهمية العمل التطوعي وتقديم العون للآخرين

تساند رابطة رواد الكشافة بمكة المكرمة، كشافة تعليم مكة المكرمة ولجنة السقاية والرفادة بإمارة المدينة المقدسة، في الإشراف على توزيع آلاف الوجبات الساخنة والجافة في أحياء مكة.

وقال مفوض الرواد بمكة المكرمة، الرائد الكشفي عبدالله طبل: "هذه المساندة تنبع من إيمان الرواد بأهمية العمل التطوعي وتقديم العون للآخرين والتي تتأكد في هذه الأيام، بسبب جائحة كورونا، التي أصابت العالم بأسره".

كما تأتي هذه المساندة دعمًا للجهود الكبيرة والمباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة آثار جائحة كورونا".

وأضاف الرائد الكشفي عبدالله طبل، أن عمل الرواد يبدأ منذ الساعة الثالثة ظهرًا بالتوجه لمقر إعداد الوجبات، للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة في التحضير والتجهيز والتغليف.

وينطلق بعد ذلك لنقاط التوزيع المنتشرة في أحياء مكة، ليشرف على سلامة التوزيع، وإعداد تقرير إلكتروني يرفع مباشرة إلى لجنة السقاية والرفادة في مكة المكرمة.