"التجمُّع الصحي" ينهي حصر أصول جميع مستشفيات مكة والمشاعر المقدّسة

أنجز المرحلة الأولى التي استهدفت 19 مستشفى و84 مركزاً صحياً

ضمن مبادرات التحول المؤسسي، نفّذ التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة ممثلاً في الإدارة التنفيذية للعمليات مبادرة الأصول الثابتة التي تم خلالها حصر جميع الأصول في مستشفيات مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

وتمّ إنجاز المرحلة الأولى، التي استهدفت 19 مستشفى (11 من مستشفيات التجمُّع الصحي و8 مستشفيات بالمشاعر المقدّسة)، إضافة إلى 84 مركزاً صحياً؛ ليصبح إجمالي ما تمّ حصره من الأصول 360,021 أصلاً.

ويهدف المشروع الإستراتيجي إلى حصر وترقيم ووضع العلامات وتقييم الأصول الثابتة لإنشاء سجل الأصول الثابتة بالتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية والذي يساعد على توافر رؤية واضحة حول الأصول الحالية وقيمتها مع إنشاء القوائم المالية وتحسين استخدام الأصول (إعادة توزيع، دعم، إحلال)، كما يساعد على التخطيط المستقبلي للميزانية من ناحية رأس المال والنفقات التشغيلية.

وشرع فريق العمل للمشروع الوطني تماشياً مع إستراتيجيات التحول مطلع مارس 2021 حيث سينفذ المشروع على مرحلتين رئيستين وتم الانتهاء من أولاها، وهي: التحقق من الأصول الثابتة ووضع العلامات الترقيمية، وجارٍ العمل على المرحلة الثانية من خلال رفع البيانات على برنامج وربط كامل منشآت التجمُّع الصحي به.