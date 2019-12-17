انهيار سور وسقف مواقف جامعة المعرفة.. إنقاذ 4 أحدهم حالته حرجة

الدفاع المدني بالرياض باشر موقع الحادث.. وما زالت أعمال البحث جارية

قالت مديرية الدفاع المدني إن "مدني الرياض" يباشر حالياً حادث انهيار السور الخارجي وسقف المواقف لجامعة المعرفة.

وأضافت المديرية أنه تم إنقاذ 4 أشخاص أحدهم حالته حرجة، وما زالت أعمال البحث جارية.

وكانت الجامعة قد قالت في وقت سابق: تعرّض السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف المواقف الخارجي إلى انهيار، مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة، وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية الحادث، وسنوافيكم بأبرز المستجدات.

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قالت: فرق الدفاع المدني والجهات المعنية باشرت وسنوافيكم بالمستجدات

انهيار سور وسقف مواقف بجامعة المعرفة واحتجاز اثنين من موظفي الأمن

أعلنت جامعة أهلية بالرياض تعرّض سورها الخارجي وسقف المواقف إلى انهيار، مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة.

وقالت جامعة المعرفة في بيان أولي أعاد حساب الدفاع المدني على "تويتر" تغريده: تعرّض السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف المواقف الخارجي إلى انهيار، مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة، وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية الحادث، وسنوافيكم بأبرز المستجدات.