رجال الأمن في الأفلاج يحبطون محاولة مقيم تضليلهم لتهريب خادمة

تم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للجهات المختصة

نجحت يقظة رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج في ضبط آسيوي حاول التضليل لتهريب خادمة.

وتفصيلاً، استوقف رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بالأفلاج مركبة يقودها مقيم آسيوي وبرفقته سيدة، وبإخضاعها للتفتيش لتدقيق الأوراق الثبوتية لتبرير قائد المركبة أن مرافقته زوجته، تبيّن أن مرافقته خادمة من جنسية إفريقية مخالفة لنظام الإقامة والعمل.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم قائد المركبة ومرافقته للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.