إدارة النصر: شرفي نصراوي حاول شق الصف.. سنتخذ الإجراءات النظامية

أعلنت إدارة نادي النصر اتخاذها كافة الإجراءات النظامية تجاه عضو الشرف سعد بن مغني بعد افتياته على إدارة النادي وتدخله بأعمال الإدارة. وقالت في بيان: "تغليباً للمصلحة العامة بالستر وتحكيم العقل، واحتراماً لشخصه وحفاظاً على وحدة الكيان وجماهيره، فقد تحفظت إدارة نادي النصر على نشر ما جرى من قرارات قانونية منذ تاريخ الرابع من محرم الماضي وفق الصلاحيات الممنوحة لها نظاماً مواكبة للفقرة (1-ب) من المادة التاسعة من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية بحق العضو الذهبي "سعد بن ثابت بن مغني"، وذلك جراء تدخله بأعمال الإدارة وافتياته عليها قبل وأثناء انعقاد لقاء مجلس الجمهور (البروفة) أواخر محرم الماضي في الصالة المغطاة داخل نادي النصر السعودي".

وأضاف البيان: "قام العضو الذهبي من خلال حسابه عبر تويتر برمي الاتهامات الخطيرة على إدارة النادي ومحاولة شق الصف النصراوي مما يعد بادرة خطيرة، وكذباً صريحاً لا أساس له من الصحة".

واختتم: "ستتخذ الإدارة كافة الإجراءات النظامية للحفاظ على حقوق النادي ورجالاته السابقين واللاحقين وفق الأنظمة والإجراءات القانونية وتؤكد الإدارة أنها مؤتمنة على هذا الكيان الكبير، وستتعامل بحزم مع أي تجاوز على أعمال الإدارة داخل أسوار النادي".