مصر تسجل 892 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة

إجمالي الإصابات 362260 والوفيات 20682 شخصًا

سجَّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 39 حالة.



وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة بأن إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن بلغ 362260، من ضمنهم 300437 حالة تم شفاؤها، و20682 وفاة.