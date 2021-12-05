مصر تسجل 892 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة

إجمالي الإصابات 362260 والوفيات 20682 شخصًا

سجَّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 39 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة بأن إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن بلغ 362260، من ضمنهم 300437 حالة تم شفاؤها، و20682 وفاة.

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

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05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443 01:14 AM

إجمالي الإصابات 362260 والوفيات 20682 شخصًا

مصر تسجل 892 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القاهرة

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سجَّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 39 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة بأن إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن بلغ 362260، من ضمنهم 300437 حالة تم شفاؤها، و20682 وفاة.

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مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

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