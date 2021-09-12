"سعد بن مستور" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ سعد بن مستور الشهراني، وتم دفنه والصلاة عليه أمس في الطائف.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الشهداء الشمالي بالطائف.

وللتواصل وتقديم العزاء على جوالي ابني المتوفى رحمه الله:

عبدالله 0538552014

محمد 0552268166