شاهد.. إزالة تعدٍ جزئي على موقع حديقة عامة شمال مكة

فيما دعت "البلدية" للمحافظة على المرافق العامة والإبلاغ عن المخالفات

أزالت الجهات المختصّة بمكة المكرّمة، تعدياً على حديقة عامة شمال مكة.

وفي التفاصيل؛ أزالت أمانة العاصمة المقدّسة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تعدياً جزئياً غير نظامي على موقع حديقة عامة في زهرة العمرة؛ وذلك خلال الجولات الرقابية لوكالة البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية.

وأهابت البلدية، بالجميع، المحافظة على المرافق العامة والإبلاغ عن الممارسات المخالفة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد (940).