"إنسان الأفلاج" تودِع ٢٦٠ ألف ريال في حسابات ٨٨٩ أسرة من مستفيديها

حفظاً لكرامة الأيتام ولتخفيف الوقت والجهد عليهم

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ ٢٦٦٧٠٠ ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية.

يأتي المبلغ الذي ضخّته الجمعية في حسابات ٨٨٩ أسرة لشهر فبراير من عام ٢٠٢٠، وتشمل المبلغ لتغذية بطاقات الصرف الإلكتروني لدى مستفيديها، وكذلك تغذية بطاقات "العثيم" لتأمين المواد الغذائية؛ وذلك سعياً من الجمعية إلى تقديم النفقات الأسرية آلياً؛ حفظاً لكرامة المستفيدين، والتخفيف من عناء الأيتام، وتوفير الجهد والوقت، من خلال انتظام الجمعية بإيداع النفقات الأساسية في حسابات الأسر.

من جهته، شكر مدير الجمعية فرع الأفلاج ناجي بن حمدان الرميح، كل من دعم وبذل وقدم المساعدة للأسر المستفيدة وسعى لسد احتياجاتهم، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ما قدموه في ميزان الحسنات ورفعة في الدرجات.