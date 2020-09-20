"الصحة": تسجيل 483 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1009 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329754 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1009 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 310439 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4485 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 14830 والحالات الحرجة 1138 حالة.