الإطاحة بمصنع للخمور داخل أحد أودية عسير

بالتنسيق والتعاون الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمجاهدين

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، وإدارة المجاهدين بالمنطقة؛ عن اكتشاف وضبط مصنع للخمور بأحد أودية المنطقة.



ويحتوي المصنع آلاف الليترات من المادة المخمرة في براميل سعة 300 لتر، وعدد من المواد المستعملة في التصنيع، وقد تم تسليم الموقع للجهة المعنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.