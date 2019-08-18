شاهد.. "السر الخفي" مجهودات بطولية في إدارة حشود الحجاج

كشف فيديو #السر_الخفي جانباً من مجهودات رجال الأمن العام في إدارة وتنظيم المشاة والحشود خلال حج هذا العام ١٤٤٠هـ.

وكانت تلك الجهود قد حققت نجاحاً باهراً تمثل في إدارة حشود الحجاج الكبيرة باقتدار واستشعار للمسؤولية وبمجهودات بشرية هائلة وتقنيات تكنولوجية متطورة سبقها إعداد جيد وتدريب لتلك الكوادر ووضع الخطط اللازمة لذلك.