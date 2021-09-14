مفتي المملكة يستقبل وفداً من منسوبي "الشؤون الدينية للقوات المسلحة"

القحطاني" عرض ما تقوم به الإدارة في الجوانب العقدية والفقهية والفكرية

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مقر الرئاسة، وفداً من منسوبي الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة برئاسة مدير إدارة الاستشارات الشرعية والفتاوى العميد الدكتور محمد بليهين القحطاني والوفد المرافق له.

واستعرض العميد القحطاني، خلال الاستقبال، ما تقوم به الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة من أعمال للمنسوبين بمختلف إداراتها في جميع الجوانب العقدية والفقهية والفكرية وتعزيز عقيدة الولاء والانتماء ومكافحة التطرف والإرهاب.

واستمع الوفد إلى كلمة توجيهية من سماحة المفتي.

وقد زار العميد القحطاني والوفد المرافق له، الإدارة العامة للبحوث بالإفتاء والإدارة العامة للفتوى والإدارة العامة لتقنية المعلومات. كما اطلعوا على تطبيق (اسألني) وطريقة تلقي الفتاوى والرد عليها من خلال التطبيق والتطرق لسبل التعاون المشترك بين الجهتين.