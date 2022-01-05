"التحالف" يبدأ تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد الطائرات المسيَّرة

طالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مواقع ميليشيا الحوثي المستهدفة

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أمس الثلاثاء بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيَّرة؛ وطالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مواقع ميليشيا الحوثي المستهدفة.

وأكد "التحالف" أن العملية بصنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .

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05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443 01:10 AM

طالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مواقع ميليشيا الحوثي المستهدفة

"التحالف" يبدأ تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد الطائرات المسيَّرة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أمس الثلاثاء بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيَّرة؛ وطالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مواقع ميليشيا الحوثي المستهدفة.

وأكد "التحالف" أن العملية بصنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .

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