وفاة والد الزميل "الوهيبي"

‏توفي عبدالرحمن بن عبدالله الوهيبي، والد الزميل، وهيب الوهيبي، المحرر بصحيفة "الجزيرة"، وسيصلى على الفقيد بعد صلاة العصر اليوم، بجامع الجوهرة البابطين في حي الصحافة، ويدفن في مقبرة شمال الرياض.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء للزميل "الوهيبي"، وتدعو الله أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 02:38 PM

وفاة والد الزميل "الوهيبي"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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‏توفي عبدالرحمن بن عبدالله الوهيبي، والد الزميل، وهيب الوهيبي، المحرر بصحيفة "الجزيرة"، وسيصلى على الفقيد بعد صلاة العصر اليوم، بجامع الجوهرة البابطين في حي الصحافة، ويدفن في مقبرة شمال الرياض.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء للزميل "الوهيبي"، وتدعو الله أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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