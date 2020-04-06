"عسيري" مديراً للتوعية الصحية والتواصل بصحة جازان

أصدر مدير عام صحة جازان الأخصائي عبدالرحمن الحربي قراراً يقضي بتمديد تكليف حسام محمد عسيري مديراً لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة جازان.

فيما عبر" عسيري"عن عظيم امتنانه لهذه الثقة الغالية، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وسأل الله العون والتوفيق في المرحلة القادمة.