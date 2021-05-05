"الزهراني": برامج نوعية وإثرائية لقاصدي بيت الله الحرام في العشر المباركة

تشمل المشاركة في إجابة المسائل الشرعية وبث عدد من الرسائل التوعوية

أوضح فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني؛ أن البرامج والمبادرات مستمرة خلال هذه العشر المباركة في رحاب بيت الله الحرام، عبر الوكالة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال الإدارات العامة والإدارات المرتبطة بها.

وأضاف الزهراني؛ أن الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف تقدم عدداً من البرامج النوعية الإثرائية من خلال المشاركة في إجابة المسائل الشرعية بالمسجد الحرام التي يشارك بها عددٌ من أصحاب الفضيلة مدرسي المعهد، وبث عددٍ من الرسائل التوعوية عبر المقاطع المرئية التي تنشر فضائل هذا الشهر المبارك، خاصةً العشر الأواخر منه عبر برنامج "قبس من معهد الحرم"، كما تقدم عدداً من البرامج والمسابقات النوعية للطلاب.

وفي جانب الإدارة العامة لكلية الحرم المكي الشريف، أكّد فضيلة الدكتور الزهراني؛ أن المشاركات بها متنوعة من خلال أصحاب الفضيلة المدرسين بالكلية في الإشراف على الأعمال التطوعية الميدانية، بالتعاون مع الإدارة المختصة بذلك، وذلك بمشاركة طلاب المعهد، وطلاب الكلية في جوانب العمل التطوعي المختلف، الذي شمل عدداً كبيراً من الطلاب خدمةً لقاصدي المسجد الحرام، كذلك بث الرسائل التوعوية العلمية المقروءة والمسموعة خلال هذا الشهر المبارك.

ولفت إلى أنه فيما يخص الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام، يتم تقديم عديد من البرامج عبر تعزيز جوانب الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال وقيم التسامح وثقافة الحوار من خلال المحاضرات والدروس العلمية الفكرية والنتاج العلمي عبر الإصدارات المتنوعة، ونشرات التوعية الفكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالرئاسة العامة، والجولات الميدانية المساندة مع الإدارات العاملة في الميدان والجهات المشاركة خدمةً لقاصدي بيت الله الحرام، كما تقدم عديداً من اللقاءات والمجالس الرمضانية والجلسات الحوارية والمشاركة في تقديم عددٍ من الدورات التدريبية قياماً بشرف الخدمة في مكان يجتمع فيه شرف المكان وشرف الزمان، وبإشراف ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وبارك في جهودهم فيما يقدمون من كبير العناية وجليل الرعاية والحفاوة بقاصدي الحرمين الشريفين.