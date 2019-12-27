أهالي جدة يشيعون جثمان رجل المرور "عسيري"

تعرض لحادث دهس أثناء عمله على طريق الحرمين

شيع جمع غفير من أهالي جدة يوم أمس الخميس جثمان الرقيب أول " الشهابي علي عسيري "، أحد منسوبي مرور جدة، بعد تعرُّضه لحادث دهس على طريق الحرمين صباح يوم الأربعاء الماضي، وهو يؤدي عمله.

وفي التفاصيل، شيع عصر أمس مصلون بجامع القريقري بالصالحية شمال جدة جثمان " عسيري " بعد وفاته يوم الأربعاء دهساً وهو يقوم بواجبه على طريق الحرمين قبل جسر الجامعة.

وقد أديت الصلاة على الفقيد وتم دفنه بمقبرة الصالحية عصر أمس الخميس.

يشار إلى أن "عسيري" له ثلاثة أولاد وبنتان أصغرهم طفلة عمرها 12 عاماً.