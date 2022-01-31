إصابات كورونا العالمية تتجاوز 375.2 مليون والوفيات 5.7 مليون

فيما بلغ عدد حالات التعافي 296 مليوناً و534 ألفاً و399 حالة

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 375 مليوناً و241 ألفاً و633 مصاباً، حتى صباح الإثنين.

وبلغ عدد الوفيات من جرّاء الوباء 5 ملايين و681 ألفاً و747 حالة، فيما تعافى 296 مليوناً و534 ألفاً و399 حالة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، إلى تسعة ملايين و815533 بعد تسجيل 78318 إصابة جديدة.