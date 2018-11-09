شاهد.. "المدني" ينقذ عائلة مكونة من 11 فرداً حاصرتها "سيول العقيق"

تحركت الفرق ودوريات السلامة وباشرت الحادث وأخرجتهم إلى موقع آمن

تمكنت فرق الدفاع المدني بالباحة من إنقاذ عائلة محتجزة في سيول العقيق مكونة من 11 شخصاً.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، إنه ورد بلاغ في تمام الساعة ١٧.٢٢ من مساء اليوم الجمعة عن احتجاز مركبة من نوع جيب باترول بوادي أعشب بمحافظة العقيق بداخلها عائلة مكونة من ١١ شخصاً.

وأضاف: "تم تحريك الفرق اللازمة ودوريات السلامة والإنقاذ السريع إلى مباشرة الحادث وإخراج العائلة إلى موقع آمن وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد".

واختتم: "الدفاع المدني يهيب بجميع الأخوة عدم المجازفة في عبور الأودية والاستماع إلى تنبيهات وتحذيرات دوريات السلامة المتواجدة في مداخل الأودية متمنياً للجميع السلامة الدائمة.