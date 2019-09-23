"ابن عبود": اليوم الوطني يأتي ليثبت وحدة الصف السعودي تجاه المغرضين

منوهاً بالتقدم الكبير في منح المرأة السعودية ما تستحقه من حقوق

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك نايف بن عبود، أن اليوم الوطني يحل هذا العام في وقت تحاول فيه بعض الدول الراعية للإرهاب أن تزعزع أمن بلادنا الحبيبة، وأن تهدد الأمن الاقتصادي المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن من ترتيبات الأقدار أن تأتي هذه الذكرى لتوحيد المملكة لنستحضر فيها ما انطوت عليه هذه الذكرى من انتصارات وإنجازات عظيمة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ورجاله المخلصين.

وتابع: حلت الذكرى في ظل قيادة ودولة لا تعترف بالمستحيل، ولا تحبطها التحديات، وأن شعبنا الذي توحد قبل تسعة وثمانين عاماً، لن يتهاون في الذود عن كل ذرة من ثرى أرضه الطاهرة في وجه أي عدوان، ولن ترهبه مغامرات الأعداء أو مؤامراتهم".

وزاد: في هذا اليوم العظيم الذي يتكرر كل عام نجدد من كل قلوبنا الولاء لقيادتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ونتعهد بالحفاظ على مكتسباتنا الوطنية، وعلى ما أحرزته بلادنا في ظل القيادة الرشيدة من تطور ملموس في رفع مستوى جودة الحياة في كافة ربوع الوطن، ومن تقدم كبير في منح المرأة السعودية ما تستحقه من حقوق، ولنجدد مرة أخرى قيادة وشعباً عزمنا على استئناف مسيرتنا المباركة نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والرخاء.



