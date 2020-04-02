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العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 50468 حالة والوفيات 3160

إيران و"كورونا".. 124 وفاة و2875 إصابة حصيلة يومية جديدة

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 2875 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50468 حالة.

كما كشفت الوزارة عن تسجيل 124 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3160 حالة وفق "رويترز".