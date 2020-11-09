"خبيرة": لهذا السبب يتناول الكثيرون الشوكولاتة بـ"طريقة خاطئة"

نصحت: "شمها 4 مرات أولاً"

أكدت خبيرة في صناعة الشوكولاتة أن الكثيرين يقضون حياتهم وهم يتناولون تلك الحلوى اللذيذة بـ"طريقة خاطئة" مما فوت عليهم الكثير من المتعة، على حد تعبيرها.

ونقل موقع صحيفة "ديلي ميل" عن جينفير إيرل نصائحها بشأن أفضل الطرق للاستمتاع بتناول الشوكولاتة، وأوضحت إيرل أنه قبل أكل الأنواع الفاخرة من الشوكولاتة، ينبغي تجنب تناول أي طعام ومشروبات لمدة عشرين دقيقة على الأقل مع تجنب وضع مواد معطرة أو كريمات على اليدين.

وتابع: "قبل البدء بتجربة أي نوع من الشوكولاتة عليك النظر عليها بتمعن وحرص، قبل أن تقضم قطعة منها".

وأشارت إلى أنه بعد قضم القطعة ينبغي امتصاصها، وليس تناولها على عجل، مردفة: "بامتصاصها، تحصل على طعم مختلف في البداية والوسط والنهاية".

وحسب موقع قناة "الحرة"، نوهت إلى ضرورة شم رائحة الشوكولاتة لأنه وبمجرد "وضعها في فمك لن تشمها بنفس الطريقة".

وأردفت: "شمها ثلاث مرات ببطء في المرة الرابعة بقوة أكبر وأسرع رابع مرة بسرعة كبيرة ثم تشم الرائحة، وأفضل وقت للشم هو بعد عضها لأنه يطلق كل الروائح الموجودة فيها.

وفيما إذا كنت ترغب في تجنب الإفراط في تناول الشوكولاتة، فإن أفضل طريقة لذلك، بحسب إيرل، هي شراء كمية أقل من الشوكولاتة الرخيصة التي تحتوي على نسبة أعلى من الكاكاو".

وأسبهت بالشرح، قائلة: "إذا كان بإمكانك التوقف من حين لآخر (لبضع دقائق على الأقل) أثناء تناول شوكولاتة عالية المحتوى من الكاكاو، فمن الصعب جدًا تناول الكثير منها، لأن الكاكاو مليء بالفيتامينات والمعادن، وبالتالي الدماغ سيحصل على إشارات تبلغك بأنك تناولت ما يكفي قبل أن تأكل كثيرًا".