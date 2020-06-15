"الصحة": هكذا تسببت سيدة في عدوى لـ3 عائلات خلال تجمّع أسري

فيما تواصل حملات التوعية للحد من انتشار فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسبب سيدة في نقل عدوى فيروس كورونا لثلاث عائلات خلال تجمّع أسري.

وقالت "الصحة" خلال البيان اليومي لحالات كورونا: إن السيدة تسببت بعدوى فيروس كورونا عن طريق المصافحة والعناق، وتم اكتشاف تسع حالات منها، وترقد ثلاث منها في المستشفى.

وتواصل وزارة الصحة حملات التوعية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأعلنت اليوم عن تسجيل 4507 حالات إصابة جديدة.