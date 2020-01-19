أكثر من مليونَي مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال الإجازة

وفق إحصائية "الجوازات": بمعدل يزيد على 114 ألف مسافر يومياً

أكّدت مؤسسة جسر الملك فهد، أن أكثر من مليونَي مسافر عبروا جسر الملك فهد في إجازة منتصف العام.

وقالت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر": أكثر من مليونَي مسافر يعبرون #جسر_الملك_فهد خلال إجازة منتصف العام مسجلين عدد 2,056,424 مسافراً وفقاً لإحصائيات "الجوازات السعودية" في الفترة من 1 - 18 يناير بمعدل يزيد على 114 ألف مسافر يومياً.

وشهدت هذه الفترة تسجيل عددٍ من الأرقام غير المسبوقة في أعداد المسافرين منذ افتتاح الجسر.