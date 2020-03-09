ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا" في ألمانيا إلى 1112 حالة

ولاية شمال الراين - ويستفاليا هي الأكثر تسجيلاً للحالات

ارتفع عدد الحالات المؤكّدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، إلى 1112 حالة، حسبما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل صباح اليوم.

ووفق البيانات، فإن ولاية شمال الراين - ويستفاليا الواقعة غربي البلاد هي الأكثر تسجيلاً لحالات الإصابة، خاصة في منطقة هاينزبرج.

وتجاوز عدد حالات الإصابة على مستوى العالم مئة ألف حالة، ويتوقع الخبراء أن يكون عدد الحالات غير المعلنة أكبر من ذلك.

فيروس كورونا الجديد ألمانيا

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 01:41 PM

ولاية شمال الراين - ويستفاليا هي الأكثر تسجيلاً للحالات

ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا" في ألمانيا إلى 1112 حالة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ارتفع عدد الحالات المؤكّدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، إلى 1112 حالة، حسبما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل صباح اليوم.

ووفق البيانات، فإن ولاية شمال الراين - ويستفاليا الواقعة غربي البلاد هي الأكثر تسجيلاً لحالات الإصابة، خاصة في منطقة هاينزبرج.

وتجاوز عدد حالات الإصابة على مستوى العالم مئة ألف حالة، ويتوقع الخبراء أن يكون عدد الحالات غير المعلنة أكبر من ذلك.

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فيروس كورونا الجديد ألمانيا

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