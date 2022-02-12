البرد يجمع الرياض بـ"الشمالية".. كتلة باردة بالعاصمة والحرارة غداً 6 مئوية

محلل بالوطني للأرصاد: تأثيرها يمتد 48 ساعة بجانب رياح شمالية وشمالية غربية

نبّه محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل؛ من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة بشكلٍ واضحٍ على المناطق الشمالية للمملكة، إضافة إلى منطقة الرياض.

وأضاف العقيل؛ وفق قناة الإخبارية، أن درجات الحرارة الصغرى وصلت اليوم بالعاصمة الرياض 12 مئوية، متوقعاً أن تهبط الحرارة غداً إلى 6 مئوية بسبب نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية، وتقدم الكتلة الهوائية الباردة المتوقع تأثيرها على عدة مناطق خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، كان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ يُصحب برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، خاصة على المدينة المنوّرة، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ ممطرة؛ قد تكون رعدية على شرق المملكة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على مناطق شمال المملكة.

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