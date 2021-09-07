سعر خام "برنت" ينخفض بنسبة 0.51 %

يتداول عند 71.85 دولاراً أمريكياً للبرميل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.51 %، ما يعادل 0.37 دولار أمريكي، ليتداول عند 71.85 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.83 % أو ما يعادل 0.57 دولار، عند 68.36 دولاراً أمريكياً للبرميل.