"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على الباحة

تصحب برياح نشطة وتستمر حتى التاسعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, القرى, والمندق, بلجرشي, والمخواة, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.