"إغاثي" الملك يوزع مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول بحضرموت

اشتملت على 40 خيمة و240 بطانية و800 بساط

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول في مديرية حجر في محافظة حضرموت.



واشتملت على توزيع 40 خيمة و240 بطانية، و800 بساط، استفاد منها 240 فردًا في مناطق: الغياضات، جول غروب، الفرش، خلل، خمرة، المعابر، غبارة، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.



وتأتي هذه المساعدات في إطار التدخلات العاجلة لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المتضررين من السيول في مختلف المحافظات اليمنية.