حالة وفاة و4 إصابات في حادث تصادم على طريق العقيق بالباحة

تسبب حادث تصادم وقع مساء اليوم على طريق العقيق بمنطقة الباحة في حالة وفاة وأربع حالات إصابة، وتم إسعافهم بالموقع ونقلهم لمستشفى الملك فهد.



قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم وانقلاب مساء اليوم الأربعاء.



وأضاف "الزهراني" أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعة 21:18 مساء اليوم، وموقعه على طريق العقيق بعد الاستاد الرياضي.



وأردف "الزهراني" أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني صالح الغامدي للموقع، وعند وصول أول فرقة بالموقع اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليه وأربع إصابات ما بين متوسطة وبسيطة الخطورة، وتم التدخل إسعافيًا لهم، ونقلهم لمستشفى الملك فهد عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.



نسأل الله له الرحمة والمغفرة للمتوفى، والشفاء العاجل للمصابين.