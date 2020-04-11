الاتحاد يخفِّض رواتب العاملين حتى 50%

صرفت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي راتب شهر للعاملين بالنادي، مع إبلاغهم بخفض رواتبهم 50 % عن أشهر (إبريل ومايو ويونيو)، إضافة إلى مفاوضة لاعبي الفريق الكروي الأول لتخفيض الرواتب للأشهر الثلاثة ذاتها.

جاء ذلك من خلال الإجراءات الفعلية لمواجهة توابع جائحة كورونا المالية بعد توقُّف دفع الشركات الراعية الأقساط المستحقة للأندية، وتوقُّف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي في السعودية.

فيروس كورونا الجديد الاتحاد

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11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 11:23 PM

الاتحاد يخفِّض رواتب العاملين حتى 50%

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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صرفت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي راتب شهر للعاملين بالنادي، مع إبلاغهم بخفض رواتبهم 50 % عن أشهر (إبريل ومايو ويونيو)، إضافة إلى مفاوضة لاعبي الفريق الكروي الأول لتخفيض الرواتب للأشهر الثلاثة ذاتها.

جاء ذلك من خلال الإجراءات الفعلية لمواجهة توابع جائحة كورونا المالية بعد توقُّف دفع الشركات الراعية الأقساط المستحقة للأندية، وتوقُّف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي في السعودية.

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فيروس كورونا الجديد الاتحاد

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