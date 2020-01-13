إصابات واعتقالات وإطلاق نار في مواجهات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين بطهران

"الموت للديكتاتور" هتاف المحتجين ضد خامنئي والحرس الثوري بمناطق عدة

تسبَّبت المواجهات بين قوات الأمن الإيرانية ومتظاهرين في وسط طهران بسقوط جرحى، كما اعتقل الأمن عددًا من المتظاهرين بعد مواجهات عنيفة وسط طهران، وسط أنباء عن إطلاق النار على المتظاهرين، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، ذكرت "إيران إنترناشيونال - عربي" على "تويتر" أن محتجين فی مدينة سمنان شمال إيران يهتفون: "لا نريد نظام الجمهورية الإسلامية، ونطالب بالاستفتاء". وكانت الهتافات قد تعالت ضد المرشد الإيراني علي خامنئي، والحرس الثوري، وذلك في تظاهرات بمناطق إيرانية عدة.

وردد المتظاهرون هتافات "الموت للديكتاتور" في ميدان آزادي وسط العاصمة طهران، حيث بدأت تظاهرة حاشدة ضد النظام الإيراني الأحد، وشهدت اشتباكات مع الأمن.

واتسع نطاق التظاهرات في مناطق إيرانية عدة، منها مشهد.

وفي وقت سابق تجمع عشرات المحتجين مجددًا أمس الأحد خارج جامعة في طهران، ورددوا هتافات مناهضة للسلطات العليا، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن تغريدات على "تويتر".

وهدد الحرس الثوري المحتجين ردًّا على الموجة الجديدة من الاحتجاجات.

ووصف علي شيرازي، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، المحتجين بـ"التبعية لأمريكا وإسرائيل".

وثارت التظاهرات لليوم الثاني على التوالي في أعقاب إقرار الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ.

وشهد مساء السبت انطلاق تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران، وذكرت وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

وعلت السبت الهتافات المنددة بالمرشد الإيراني علي خامنئي، والسلطات، وطالب المحتجون المرشد بالرحيل، وهتفوا: "النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر"، و"الموت للولي الفقيه"، و"قاتل وحكمه باطل"، وفق مواقع إيرانية.

ووصلت التظاهرات السبت إلى أصفهان وشيراز. وقام المحتجون بتمزيق صور لقاسم سليماني، رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد يوم 3 يناير الجاري.