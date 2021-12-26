"الصحة": تسجيل 389 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 124 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021، تسجيل 389 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 552795 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 124 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540868 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8871 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 33 حالة.